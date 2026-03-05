5 Марта 2026
Арда Туран может заменить Диего Симеоне в "Атлетико"

5 Марта 2026 12:41
Арда Туран может заменить Диего Симеоне в "Атлетико"

После успешной работы в турецком "Эюпспоре" и назначения на пост главного тренера донецкого "Шахтера" в начале сезона, 39-летний специалист Арда Туран попал в сферу интересов мадридского "Атлетико".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Fichajes, руководство мадридцев рассматривает турка как приоритетный вариант в случае ухода Диего Симеоне, который возглавляет команду на протяжении 16 лет.

Ожидается, что Симеоне может покинуть Мадрид ради работы в итальянском "Интере", откуда аргентинцу поступило официальное предложение. В связи с этим боссы "Атлетико" ищут преемника, способного сохранить "ДНК клуба". Арда Туран, уже проявивший себя в "Шахтере" приверженцем смелого и атакующего стиля игры, считается идеальным кандидатом благодаря эмоциональной связи с болельщиками и умению управлять раздевалкой в кризисных ситуациях.

Помимо Турана, в шорт-лист мадридского клуба входят и другие бывшие звезды "Атлетико" - Филипе Луис, недавно покинувший бразильский "Фламенго", и экс-капитан команды Габи. Однако именно прогресс Турана на тренерском поприще в текущем сезоне делает его фаворитом в списке потенциальных сменщиков Симеоне. Окончательное решение будет зависеть от итогов переговоров аргентинского тренера с миланским клубом в ближайшее время.

İdman.Biz
