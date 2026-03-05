5 Марта 2026
RU

Деле Алли вернулся на базу "Тоттенхэма" для восстановления формы - ВИДЕО

5 Марта 2026 12:56
Деле Алли вернулся на базу "Тоттенхэма" для восстановления формы

29-летний полузащитник Деле Алли вновь был замечен на тренировочной базе лондонского "Тоттенхэма".

Как сообщает İdman.Biz, футболист, находящийся в статусе свободного агента, получил специальное разрешение от своего бывшего клуба использовать тренировочные мощности "шпор" для поддержания физических кондиций.

Отметим, что Алли остается без официального места работы с сентября 2025 года, когда его контракт с итальянским "Комо" был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Этап карьеры в Италии оказался для игрока крайне неудачным: он принял участие всего в одном официальном матче, в котором получил красную карточку и покинул поле. На фоне игрового спада имя футболиста также фигурировало в прессе в связи с инцидентом в казино, где он проиграл крупную сумму денег.

Несмотря на серию неудач, полузащитник намерен возобновить профессиональную деятельность на высоком уровне. В настоящий момент к 29-летнему англичанину проявляют интерес испанские клубы, среди которых выделяются "Севилья" и "Хетафе". Тренировки на базе "Тоттенхэма" рассматриваются окружением игрока как важный этап подготовки к потенциальному трансферу в период весеннего окна 2026 года.

