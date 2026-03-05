5 Марта 2026
39-летний Луиш Нани продемонстрировал мастерство дриблинга на тренировке "Актобе"

5 Марта 2026 11:13
39-летний португальский вингер Луиш Нани стал главной фигурой предсезонной подготовки "Актобе" к старту чемпионата Казахстана 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sports.kz, бывшая звезда "Манчестер Юнайтед" и победитель Лиги чемпионов продемонстрировал форму на кадрах с тренировочного сбора. На видео зафиксировано, как титулованный ветеран обыгрывает оппонентов за счет дриблинга, подтверждая статус самого известного игрока в истории клуба.

Луиш Нани официально подписал контракт с актюбинцами 25 января 2026 года. Четырехкратный чемпион АПЛ присоединился к команде на сборах в Анталье и уже принял участие в товарищеском матче против "Уфы" (1:4). В настоящий момент португалец завершает подготовку к первому туру Премьер-лиги против "Тобола", который состоится 7 марта.

Напомним, что трансфер 39-летнего футболиста стал рекордным для лиги по уровню медийной значимости. Нани, имеющий опыт выступлений на высшем мировом уровне, рассматривается руководством как лидер атаки. Ожидается, что его участие в матче против обладателя Суперкубка Казахстана привлечет дополнительное внимание к открытию сезона на домашнем стадионе "Актобе".

