В Высшей лиге Азербайджана по волейболу пройдут матчи 16-го тура

5 Марта 2026 10:43
В Высшей лиге Азербайджана по волейболу пройдут матчи 16-го тура

Сегодня в Высшей лиге Азербайджана по волейболу среди женщин и мужчин пройдут матчи 16-го тура.

Как сообщает İdman.Biz, игровой день откроет встреча женских команд "Гянджа" и UNEC. Матч пройдет в Гянджинском дворце спорта и начнется в 14:00.

Затем во дворце спорта Федерации волейбола Азербайджана "Гянджляр" встретится с командой "Национальная авиационная академия". Игра начнется в 17:00.

В мужском турнире в это же время - 17:00 - в спортивном зале Министерства по чрезвычайным ситуациям пройдет матч между "Азеррейл" и "Муров Аз Терминал".

Отметим, что матчи 16-го тура завершатся 6 марта.

İdman.Biz
