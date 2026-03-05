5 Марта 2026
Пеп Гвардиола: "Доверять судьям в этом сезоне невозможно"

Мировой футбол
Новости
5 Марта 2026 09:45
12
Главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола подверг резкой критике работу судейской бригады после завершения матча 29-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) с "Ноттингем Форест" (2:2).

Как сообщает İdman.Biz, тренерский штаб "горожан" выразил недовольство двумя эпизодами в штрафной площади соперника, которые остались без внимания арбитров. В одном из моментов нападающий Эрлинг Холанд упал после контакта с вратарем Мальцем Селсом, также спорная ситуация возникла вокруг полузащитника Родри. В обоих случаях пенальти назначены не были.

"Я всегда считаю, что мы должны выступать лучше, чтобы не допускать вмешательства официальных лиц. В противном случае у нас ничего не останется. Становиться лучше — это наша ответственность. После всего, что произошло в этом сезоне, если нам придется полагаться на них... это невозможно", — заявил Гвардиола на послематчевой пресс-конференции.

В результате этой ничьей "Манчестер Сити" набрал 61 очко и теперь отстает от лидирующего в турнирной таблице "Арсенала" на 7 очков. До конца чемпионата Англии в сезоне 2025/2026 остается 9 туров. Ранее в текущем розыгрыше АПЛ Гвардиола уже получал официальное предупреждение от футбольной ассоциации за саркастические аплодисменты в адрес резервного арбитра в матче против "Ливерпуля".

