"Ливерпуль" может выставить Салаха и Гакпо на трансфер

Английский футбольный клуб "Ливерпуль" может расстаться сразу с двумя нападающими в предстоящее летнее трансферное окно.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Уилсона Кокса, клуб готов рассмотреть предложения по трансферам Мохамеда Салаха и Коди Гакпо.

По информации источника, действующие чемпионы Англии готовы выслушать любые достойные предложения по обоим игрокам.

Контракт Салаха с "Ливерпулем" рассчитан до 30 июня 2027 года. В текущем сезоне египетский форвард провел 30 матчей во всех турнирах, забив восемь голов и отдав восемь результативных передач.

Соглашение Коди Гакпо с английским клубом действует до 30 июня 2030 года. В нынешней кампании нидерландский нападающий сыграл 37 матчей, в которых забил восемь голов и сделал четыре результативные передачи.