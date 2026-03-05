5 Марта 2026
RU

"Ливерпуль" может выставить Салаха и Гакпо на трансфер

Мировой футбол
Новости
5 Марта 2026 08:03
11
"Ливерпуль" может выставить Салаха и Гакпо на трансфер

Английский футбольный клуб "Ливерпуль" может расстаться сразу с двумя нападающими в предстоящее летнее трансферное окно.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Уилсона Кокса, клуб готов рассмотреть предложения по трансферам Мохамеда Салаха и Коди Гакпо.

По информации источника, действующие чемпионы Англии готовы выслушать любые достойные предложения по обоим игрокам.

Контракт Салаха с "Ливерпулем" рассчитан до 30 июня 2027 года. В текущем сезоне египетский форвард провел 30 матчей во всех турнирах, забив восемь голов и отдав восемь результативных передач.

Соглашение Коди Гакпо с английским клубом действует до 30 июня 2030 года. В нынешней кампании нидерландский нападающий сыграл 37 матчей, в которых забил восемь голов и сделал четыре результативные передачи.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Беллингем обратился к врачам в Лондоне из-за недовольства медслужбой "Реала"
07:19
Мировой футбол

Беллингем обратился к врачам в Лондоне из-за недовольства медслужбой "Реала"

Ранее похожие претензии к клубным врачам высказывал Мбаппе

"Барселона" заинтересована в полузащитнике "Ювентуса"
05:12
Мировой футбол

"Барселона" заинтересована в полузащитнике "Ювентуса"

Локателли также находится в сфере интересов "Манчестер Юнайтед" и "Галатасарая"
Английские клубы готовы предложить за хавбека "Ювентуса" 75 млн евро
04:08
Мировой футбол

Английские клубы готовы предложить за хавбека "Ювентуса" 75 млн евро

Кефрен Тюрам может продолжить карьеру в чемпионате Англии
"Ливерпуль" сыграет с "Рексемом" в США
03:11
Мировой футбол

"Ливерпуль" сыграет с "Рексемом" в США

Матч может пройти на стадионе "Нью-Йорк Янкис"

Безумный вечер в АПЛ: разгром "Челси", победа "Арсенала" и осечка "Ман Сити" - ВИДЕО
02:24
Мировой футбол

Безумный вечер в АПЛ: разгром "Челси", победа "Арсенала" и осечка "Ман Сити" - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В английской Премьер-лиге состоялись очередные матчи 29-го тура
"Реал Сосьедад" победил "Атлетик" и вышел в финал Кубка Испании
02:11
Мировой футбол

"Реал Сосьедад" победил "Атлетик" и вышел в финал Кубка Испании

Гол Оярсабаля с пенальти решил судьбу ответного полуфинала

Самое читаемое

Кто может заменить Иран на ЧМ-2026 по футболу: два возможных варианта – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО
2 Марта 14:10
Мировой футбол

Кто может заменить Иран на ЧМ-2026 по футболу: два возможных варианта – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО

ФИФА оставляет за собой право определить нового участника в случае отказа сборной Ирана
Оправдан вице-президент Федерации кикбоксинга Азербайджана, обвинявшийся в покушении на убийство - ЭКСКЛЮЗИВ
3 Марта 00:14
Кикбоксинг

Оправдан вице-президент Федерации кикбоксинга Азербайджана, обвинявшийся в покушении на убийство - ЭКСКЛЮЗИВ

Трое обвиняемых по делу о нападении на Араза Мусаева могут вернуться в Азербайджан
"Карабах" вышел в полуфинал Кубка Азербайджана
4 Марта 20:59
Чемпионат Азербайджана

"Карабах" вышел в полуфинал Кубка Азербайджана - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Агдамский клуб обыграл "Шамахы"

Определились страны-участницы чемпионата Европы по ски-альпинизму в Азербайджане
3 Марта 16:07
Зимние виды спорта

Определились страны-участницы чемпионата Европы по ски-альпинизму в Азербайджане - ОБНОВЛЕНО

В соревнованиях на базе туристического центра "Шахдаг" примут участие представители 18 стран