5 Марта 2026
"Барселона" нацелилась на форварда сборной Германии

Мировой футбол
Новости
5 Марта 2026 09:15
18
Футбольный клуб "Барселона" проявляет интерес к нападающему "Ньюкасла" и сборной Германии Нику Вольтемаде.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Football365, главный тренер каталонского клуба Ханс-Дитер Флик заинтересован в подписании форварда и поручил спортивному директору Деку заняться возможным трансфером игрока уже ближайшим летом.

По информации источника, потенциальная сделка может обойтись "Барселоне" в сумму от 70 до 90 миллионов евро (138,2-177,6 млн манатов). Немецкий специалист рассматривает Вольтемаде как возможную замену Роберту Левандовскому, который, как ожидается, может покинуть клуб по окончании сезона.

Напомним, что Вольтемаде перешел в "Ньюкасл" из "Штутгарта" в 2025 году за 75 миллионов евро (148 млн манатов). Его контракт с английским клубом рассчитан до июля 2031 года.

В текущем сезоне 24-летний форвард провел 42 матча за "Ньюкасл" во всех турнирах, забив 10 голов и отдав четыре результативные передачи.

İdman.Biz
