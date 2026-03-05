5 Марта 2026
Майкл Каррик после матча с "Ньюкаслом": "Одно поражение не изменит наш подход к глобальным целям"

5 Марта 2026 10:28
Майкл Каррик после матча с "Ньюкаслом": "Одно поражение не изменит наш подход к глобальным целям"

Главный тренер футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Майкл Каррик призвал коллектив сохранять хладнокровие после поражения от "Ньюкасла" (1:2) в матче 29-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Это первое фиаско специалиста с момента его назначения на пост наставника манкунианцев.

Как сообщает İdman.Biz, "красные дьяволы" пропустили решающий гол на 90-й минуте матча от Уильяма Осулы. Несмотря на то, что "Ньюкасл" остался в численном меньшинстве еще в конце первого тайма, игроки "Юнайтед" не смогли реализовать преимущество и упустили контроль над игрой. Каррик признал, что соперник полностью заслужил победу в этой встрече.

"Мы недовольны своим выступлением. Ход матча был в наших руках, но нужно отдать должное борьбе, которую навязал "Ньюкасл". Нам следовало играть лучше, мы разочарованы. Это был вопрос не характера, а исполнительского мастерства. Одно поражение не изменит наш подход к глобальным целям. Мы извлечем уроки из ошибок и продолжим работу", — заявил Каррик в интервью TNT Sports.

В результате этого поражения "Манчестер Юнайтед" упустил шанс укрепить свои позиции в первой четверке турнирной таблицы АПЛ. Следующий матч команда проведет 15 марта на выезде против "Астон Виллы". В ближайшее время тренерский штаб планирует провести детальный разбор ошибок в обороне, допущенных в концовке встречи на "Сент-Джеймс Парк".

