5 Марта 2026
RU

Леонарду Жардим официально возглавил "Фламенго" - ФОТО/ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
5 Марта 2026 11:28
5
Леонарду Жардим официально возглавил "Фламенго" - ФОТО/ВИДЕО

Новым главным тренером бразильского футбольного клуба "Фламенго" официально стал Леонарду Жардим. Португальский специалист подписал долгосрочное соглашение, рассчитанное до декабря 2027 года.

Как сообщает İdman.Biz, Жардим уже провел встречу с футбольным директором клуба Жозе Бото на тренировочной базе. В ходе официального мероприятия Бото вручил новому наставнику "Манто Саградо" — "Священную мантию", которая является традиционным символом и игровой формой клуба. Сразу после завершения формальностей португалец провел первое практическое занятие в тренировочном центре имени Джорджа Хелала.

Вместе с Жардимом к работе в Бразилии приступил расширенный штаб помощников, в который вошли Антониу Виейра, Жозе Барруш и Диогу Диаш. Ранее специалист успешно реализовал ряд проектов в европейских чемпионатах, что обуславливает высокий интерес болельщиков к его дебюту в южноамериканском футболе.

Назначение португальца последовало за резонансным увольнением Филипе Луиса. Предыдущий главный тренер покинул свой пост несколько дней назад при необычных обстоятельствах: об отставке было объявлено сразу после разгромной победы над "Мадурейрой" со счетом 8:0 в полуфинале кубка Кариоки. Несмотря на рекордную результативность в последнем матче, совет директоров клуба утвердил заранее запланированное решение о смене штаба для старта нового цикла под руководством Жардима.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

39-летний Луиш Нани продемонстрировал мастерство дриблинга на тренировке "Актобе"
11:13
Мировой футбол

39-летний Луиш Нани продемонстрировал мастерство дриблинга на тренировке "Актобе"

Португалец, чей статус превосходит масштаб лиги, готовится к дебюту в чемпионате Казахстана 7 марта
В Высшей лиге Азербайджана по волейболу пройдут матчи 16-го тура
10:43
Мировой футбол

В Высшей лиге Азербайджана по волейболу пройдут матчи 16-го тура

Сегодня сыграют женские и мужские волейбольные команды
Майкл Каррик после матча с "Ньюкаслом": "Одно поражение не изменит наш подход к глобальным целям"
10:28
Мировой футбол

Майкл Каррик после матча с "Ньюкаслом": "Одно поражение не изменит наш подход к глобальным целям"

Главный тренер "красных дьяволов" отказался от радикальных мер после проигрыша
Пеп Гвардиола: "Доверять судьям в этом сезоне невозможно"
09:45
Мировой футбол

Пеп Гвардиола: "Доверять судьям в этом сезоне невозможно"

Главный тренер "Манчестер Сити" призвал игроков не оставлять исход матчей на усмотрение арбитров

"Милан" готовит новый контракт для Рафаэля Леау
09:30
Мировой футбол

"Милан" готовит новый контракт для Рафаэля Леау

Итальянский клуб планирует закрепить за ним статус самого высокооплачиваемого игрока команды
"Барселона" нацелилась на форварда сборной Германии
09:15
Мировой футбол

"Барселона" нацелилась на форварда сборной Германии

Каталонцы рассматривают Ника Вольтемаде как замену Левандовскому

Самое читаемое

Кто может заменить Иран на ЧМ-2026 по футболу: два возможных варианта – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО
2 Марта 14:10
Мировой футбол

Кто может заменить Иран на ЧМ-2026 по футболу: два возможных варианта – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО

ФИФА оставляет за собой право определить нового участника в случае отказа сборной Ирана
Оправдан вице-президент Федерации кикбоксинга Азербайджана, обвинявшийся в покушении на убийство - ЭКСКЛЮЗИВ
3 Марта 00:14
Кикбоксинг

Оправдан вице-президент Федерации кикбоксинга Азербайджана, обвинявшийся в покушении на убийство - ЭКСКЛЮЗИВ

Трое обвиняемых по делу о нападении на Араза Мусаева могут вернуться в Азербайджан
"Карабах" вышел в полуфинал Кубка Азербайджана
4 Марта 20:59
Чемпионат Азербайджана

"Карабах" вышел в полуфинал Кубка Азербайджана - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Агдамский клуб обыграл "Шамахы"

Определились страны-участницы чемпионата Европы по ски-альпинизму в Азербайджане
3 Марта 16:07
Зимние виды спорта

Определились страны-участницы чемпионата Европы по ски-альпинизму в Азербайджане - ОБНОВЛЕНО

В соревнованиях на базе туристического центра "Шахдаг" примут участие представители 18 стран