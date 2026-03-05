Леонарду Жардим официально возглавил "Фламенго" - ФОТО/ВИДЕО

Новым главным тренером бразильского футбольного клуба "Фламенго" официально стал Леонарду Жардим. Португальский специалист подписал долгосрочное соглашение, рассчитанное до декабря 2027 года.

Как сообщает İdman.Biz, Жардим уже провел встречу с футбольным директором клуба Жозе Бото на тренировочной базе. В ходе официального мероприятия Бото вручил новому наставнику "Манто Саградо" — "Священную мантию", которая является традиционным символом и игровой формой клуба. Сразу после завершения формальностей португалец провел первое практическое занятие в тренировочном центре имени Джорджа Хелала.

Вместе с Жардимом к работе в Бразилии приступил расширенный штаб помощников, в который вошли Антониу Виейра, Жозе Барруш и Диогу Диаш. Ранее специалист успешно реализовал ряд проектов в европейских чемпионатах, что обуславливает высокий интерес болельщиков к его дебюту в южноамериканском футболе.

Назначение португальца последовало за резонансным увольнением Филипе Луиса. Предыдущий главный тренер покинул свой пост несколько дней назад при необычных обстоятельствах: об отставке было объявлено сразу после разгромной победы над "Мадурейрой" со счетом 8:0 в полуфинале кубка Кариоки. Несмотря на рекордную результативность в последнем матче, совет директоров клуба утвердил заранее запланированное решение о смене штаба для старта нового цикла под руководством Жардима.