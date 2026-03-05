Мадридский "Реал" нацелился на подписание 20-летнего универсала из "Манчестер Сити"

Испанский футбольный гранд "Реал" проявляет активный интерес к молодому таланту английского "Манчестер Сити" Нико О'Райли. Руководство мадридцев определило игрока приоритетной целью на летнее трансферное окно 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, президент "бланкос" Флорентино Перес считает 20-летнего футболиста "уникальной находкой" благодаря его способности эффективно действовать как на левом фланге обороны, так и в центре полузащиты. В текущем сезоне английской Премьер-лиги О'Райли демонстрирует высокую результативность для игрока защитной линии: на его счету уже 4 забитых мяча и 3 голевые передачи.

Несмотря на то, что воспитанник "горожан" связан с английским клубом долгосрочным контрактом до 2030 года, мадридский "Реал" готов предложить за переход 40 млн евро (80 млн манатов). Испанский клуб рассчитывает, что данный трансфер не только ослабит прямого конкурента на европейской арене, но и решит вопрос долгосрочной перспективы на левом фланге команды. Ожидается, что официальные переговоры могут начаться сразу по завершении текущего игрового цикла.