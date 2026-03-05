Карло Анчелотти вызовет Неймара на матчи против Франции и Хорватии

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти планирует включить нападающего Неймара в состав национальной команды для участия в товарищеских матчах, запланированных на конец марта 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, "селесао" проведут две встречи: 26 марта против Франции и 31 марта против Хорватии. Решение о вызове опытного форварда продиктовано кадровыми проблемами в линии нападения. Нападающий мадридского "Реала" Родриго получил серьезную травму колена и, по предварительным данным медицинского штаба, пропустит предстоящий чемпионат мира. В связи с этим Анчелотти рассчитывает компенсировать потерю в атакующем потенциале за счет возвращения Неймара.

В настоящее время 34-летний футболист выступает за бразильский "Сантос". Неймар полностью восстановил физические кондиции и демонстрирует высокую результативность в последних матчах национального первенства. Ранее Родриго в официальном заявлении подчеркивал значимость коллеги для коллектива, отмечая, что присутствие ветерана на поле критически важно для психологического состояния и игрового баланса сборной. Предстоящий сбор станет для Неймара первой возможностью проявить себя под руководством итальянского специалиста в официальном цикле подготовки к мундиалю.