5 Марта 2026
RU

Карло Анчелотти вызовет Неймара на матчи против Франции и Хорватии

Мировой футбол
Новости
5 Марта 2026 14:56
15
Карло Анчелотти вызовет Неймара на матчи против Франции и Хорватии

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти планирует включить нападающего Неймара в состав национальной команды для участия в товарищеских матчах, запланированных на конец марта 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, "селесао" проведут две встречи: 26 марта против Франции и 31 марта против Хорватии. Решение о вызове опытного форварда продиктовано кадровыми проблемами в линии нападения. Нападающий мадридского "Реала" Родриго получил серьезную травму колена и, по предварительным данным медицинского штаба, пропустит предстоящий чемпионат мира. В связи с этим Анчелотти рассчитывает компенсировать потерю в атакующем потенциале за счет возвращения Неймара.

В настоящее время 34-летний футболист выступает за бразильский "Сантос". Неймар полностью восстановил физические кондиции и демонстрирует высокую результативность в последних матчах национального первенства. Ранее Родриго в официальном заявлении подчеркивал значимость коллеги для коллектива, отмечая, что присутствие ветерана на поле критически важно для психологического состояния и игрового баланса сборной. Предстоящий сбор станет для Неймара первой возможностью проявить себя под руководством итальянского специалиста в официальном цикле подготовки к мундиалю.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Тибо Куртуа оказался в центре скандала из-за алиментов на внебрачного сына
16:08
Мировой футбол

Тибо Куртуа оказался в центре скандала из-за алиментов на внебрачного сына

Бывший дизайнер Versace обвинила вратаря в недостаточном финансовом обеспечении ребенка
"Барселона" ищет нового левоногого центрального защитника
15:56
Мировой футбол

"Барселона" ищет нового левоногого центрального защитника

Каталонский клуб рассматривает двух кандидатов
Мадридский "Реал" нацелился на подписание 20-летнего универсала из "Манчестер Сити"
13:41
Мировой футбол

Мадридский "Реал" нацелился на подписание 20-летнего универсала из "Манчестер Сити"

Флорентино Перес рассматривает Нико О'Райли как стратегическое усиление состава
Футболисты "Баварии" забросали друг друга снежками перед тренировкой
13:26
Мировой футбол

Футболисты "Баварии" забросали друг друга снежками перед тренировкой - ВИДЕО

Команда необычно готовится к матчу Бундеслиги против "Боруссии" Менхенгладбах
Деле Алли вернулся на базу "Тоттенхэма" для восстановления формы
12:56
Мировой футбол

Деле Алли вернулся на базу "Тоттенхэма" для восстановления формы - ВИДЕО

Бывшая звезда сборной Англии и лондонского клуба тренируется на объектах "шпор" в поисках новой команды
Арда Туран может заменить Диего Симеоне в "Атлетико"
12:41
Мировой футбол

Арда Туран может заменить Диего Симеоне в "Атлетико"

Бывший игрок "матрасников" рассматривается как главный кандидат на замену легендарному аргентинцу

Самое читаемое

Оправдан вице-президент Федерации кикбоксинга Азербайджана, обвинявшийся в покушении на убийство - ЭКСКЛЮЗИВ
3 Марта 00:14
Кикбоксинг

Оправдан вице-президент Федерации кикбоксинга Азербайджана, обвинявшийся в покушении на убийство - ЭКСКЛЮЗИВ

Трое обвиняемых по делу о нападении на Араза Мусаева могут вернуться в Азербайджан
"Карабах" вышел в полуфинал Кубка Азербайджана
4 Марта 20:59
Чемпионат Азербайджана

"Карабах" вышел в полуфинал Кубка Азербайджана - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Агдамский клуб обыграл "Шамахы"

Определились страны-участницы чемпионата Европы по ски-альпинизму в Азербайджане
3 Марта 16:07
Зимние виды спорта

Определились страны-участницы чемпионата Европы по ски-альпинизму в Азербайджане - ОБНОВЛЕНО

В соревнованиях на базе туристического центра "Шахдаг" примут участие представители 18 стран
Шарль Леклер сыграл гражданскую свадьбу в Монако - ФОТО
2 Марта 22:17
Формула 1

Шарль Леклер сыграл гражданскую свадьбу в Монако - ФОТО

Пилот "Феррари" и Александра поделились первыми кадрами с церемонии