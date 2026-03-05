Тибо Куртуа оказался в центре скандала из-за алиментов на внебрачного сына

Вратарь мадридского "Реала" и сборной Бельгии Тибо Куртуа стал фигурантом скандала, связанного с его личной жизнью. Бывший дизайнер Versace Эльза Исаак заявила, что футболист не оказывает достаточной финансовой помощи их общему внебрачному сыну.

Как сообщает İdman.Biz, из-за долгов по ипотеке лондонский дом Исаак стоимостью 3 млн фунтов стерлингов (6,8 млн манатов) находится под угрозой конфискации.

В своем обращении Исаак открыто высказала претензии к игроку: "Он поднял меня на вершину, а затем бросил одну, чтобы я упала. Я привыкла к такому образу жизни и не могу вернуться назад. Он должен взять на себя ответственность и помочь нам материально".

В настоящий момент Тибо Куртуа официально женат, в браке воспитывается 11-месячная дочь, также у голкипера есть двое детей от предыдущих отношений. Ожидается, что финансовый спор с Исаак в ближайшее время будет перенесен в судебную плоскость. Представители футболиста пока не дали официальных комментариев относительно выдвинутых претензий и предстоящего разбирательства.

Отметим, что отношения пары начались в 2014 году, когда Куртуа выступал за "Челси" и был соседом дизайнера