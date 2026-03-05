5 Марта 2026
RU

Тибо Куртуа оказался в центре скандала из-за алиментов на внебрачного сына

Мировой футбол
Новости
5 Марта 2026 16:08
4
Тибо Куртуа оказался в центре скандала из-за алиментов на внебрачного сына

Вратарь мадридского "Реала" и сборной Бельгии Тибо Куртуа стал фигурантом скандала, связанного с его личной жизнью. Бывший дизайнер Versace Эльза Исаак заявила, что футболист не оказывает достаточной финансовой помощи их общему внебрачному сыну.

Как сообщает İdman.Biz, из-за долгов по ипотеке лондонский дом Исаак стоимостью 3 млн фунтов стерлингов (6,8 млн манатов) находится под угрозой конфискации.

В своем обращении Исаак открыто высказала претензии к игроку: "Он поднял меня на вершину, а затем бросил одну, чтобы я упала. Я привыкла к такому образу жизни и не могу вернуться назад. Он должен взять на себя ответственность и помочь нам материально".

В настоящий момент Тибо Куртуа официально женат, в браке воспитывается 11-месячная дочь, также у голкипера есть двое детей от предыдущих отношений. Ожидается, что финансовый спор с Исаак в ближайшее время будет перенесен в судебную плоскость. Представители футболиста пока не дали официальных комментариев относительно выдвинутых претензий и предстоящего разбирательства.

Отметим, что отношения пары начались в 2014 году, когда Куртуа выступал за "Челси" и был соседом дизайнера

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Барселона" ищет нового левоногого центрального защитника
15:56
Мировой футбол

"Барселона" ищет нового левоногого центрального защитника

Каталонский клуб рассматривает двух кандидатов
Карло Анчелотти вызовет Неймара на матчи против Франции и Хорватии
14:56
Мировой футбол

Карло Анчелотти вызовет Неймара на матчи против Франции и Хорватии

Карло Анчелотти намерен задействовать 34-летнего нападающего "Сантоса" после травмы Родриго
Мадридский "Реал" нацелился на подписание 20-летнего универсала из "Манчестер Сити"
13:41
Мировой футбол

Мадридский "Реал" нацелился на подписание 20-летнего универсала из "Манчестер Сити"

Флорентино Перес рассматривает Нико О'Райли как стратегическое усиление состава
Футболисты "Баварии" забросали друг друга снежками перед тренировкой
13:26
Мировой футбол

Футболисты "Баварии" забросали друг друга снежками перед тренировкой - ВИДЕО

Команда необычно готовится к матчу Бундеслиги против "Боруссии" Менхенгладбах
Деле Алли вернулся на базу "Тоттенхэма" для восстановления формы
12:56
Мировой футбол

Деле Алли вернулся на базу "Тоттенхэма" для восстановления формы - ВИДЕО

Бывшая звезда сборной Англии и лондонского клуба тренируется на объектах "шпор" в поисках новой команды
Арда Туран может заменить Диего Симеоне в "Атлетико"
12:41
Мировой футбол

Арда Туран может заменить Диего Симеоне в "Атлетико"

Бывший игрок "матрасников" рассматривается как главный кандидат на замену легендарному аргентинцу

Самое читаемое

Оправдан вице-президент Федерации кикбоксинга Азербайджана, обвинявшийся в покушении на убийство - ЭКСКЛЮЗИВ
3 Марта 00:14
Кикбоксинг

Оправдан вице-президент Федерации кикбоксинга Азербайджана, обвинявшийся в покушении на убийство - ЭКСКЛЮЗИВ

Трое обвиняемых по делу о нападении на Араза Мусаева могут вернуться в Азербайджан
"Карабах" вышел в полуфинал Кубка Азербайджана
4 Марта 20:59
Чемпионат Азербайджана

"Карабах" вышел в полуфинал Кубка Азербайджана - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Агдамский клуб обыграл "Шамахы"

Определились страны-участницы чемпионата Европы по ски-альпинизму в Азербайджане
3 Марта 16:07
Зимние виды спорта

Определились страны-участницы чемпионата Европы по ски-альпинизму в Азербайджане - ОБНОВЛЕНО

В соревнованиях на базе туристического центра "Шахдаг" примут участие представители 18 стран
Шарль Леклер сыграл гражданскую свадьбу в Монако - ФОТО
2 Марта 22:17
Формула 1

Шарль Леклер сыграл гражданскую свадьбу в Монако - ФОТО

Пилот "Феррари" и Александра поделились первыми кадрами с церемонии