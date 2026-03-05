5 Марта 2026
Главный тренер сборной Испании пересмотрит линию защиты перед ЧМ-2026

5 Марта 2026 17:26
Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте вплотную занялся решением проблем в оборонительной линии сборной Испании.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на испанские СМИ, наставник недоволен текущим состоянием тех, кто еще недавно считался неприкасаемым. Основные претензии штаба связаны с потерей стабильности: 29-летний Робин Ле Норман из "Атлетико" и 20-летний Дин Хейсен из "Реала" в последних матчах допускают критические ошибки, что заставляет тренера искать альтернативные варианты для стартового состава на ЧМ-2026.

В качестве основного решения Де ла Фуэнте рассматривает переход на связку Марка Пубиля и Пау Кубарси. Несмотря на то, что Кубарси всего 19 лет, его хладнокровие при построении атак стало для тренера весомым аргументом. В паре с ним 22-летний Пубиль должен обеспечить необходимую физическую мощь и преимущество в борьбе на втором этаже. Для главного тренера этот шаг — не просто омоложение, а попытка внедрить более динамичную модель игры, где защитники обязаны не только обороняться, но и активно участвовать в созидании.

Аналитики подчеркивают, что риск оставить проверенных бойцов в запасе ради сыгранности талантов из "Барселоны" и "Реала" может стать определяющим для карьеры Де ла Фуэнте. Решающим тестом для новой пары защитников станут мартовские товарищеские матчи, по итогам которых тренер сформирует окончательный список на мундиаль.

İdman.Biz
