ФИФА пожизненно запретила азербайджанскому бизнесмену деятельность в футболе

ФИФА приняла жесткое решение в отношении бывшего инвестора российского клуба "Химки" Туфана Садыгова. Азербайджанский бизнесмен пожизненно отстранен от любой деятельности, связанной с футболом, по всему миру.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Ивана Карпова, опубликовавшего информацию в своем Telegram-канале, запрет был наложен по запросу Российского футбольного союза.

Отметим, что Туфан Садыгов являлся инвестором "Химок". 9 сентября 2025 года Арбитражный суд Московской области объявил клуб банкротом. Общая сумма долга составила 448 миллионов рублей (9,4 млн манатов).

Напомним, что "Химки" потеряли профессиональный статус из-за финансовых проблем и были исключены из Российской Премьер-Лиги после сезона 2024/2025.