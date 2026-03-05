"Ливерпуль" нацелился на игрока "Айнтрахта"

"Ливерпуль" официально начал работу над усилением состава к новому сезону. Главной трансферной целью "красных" стал один из самых ярких талантов немецкой Бундеслиги.

Как сообщает İdman.Biz, руководство английского клуба намерено подписать 22-летнего левого защитника "Айнтрахта" Натаниэля Брауна. Ради этого перехода мерсисайдцы готовы выделить 60 млн фунтов стерлингов (137 млн манатов). Клуб пошел на такой шаг из-за неубедительных выступлений венгерского защитника Милоша Керкеза. Несмотря на большие ожидания, нестабильная игра Керкеза вынудила руководство искать более надежную альтернативу на ключевую позицию.

Ожидается, что переговоры с франкфуртским клубом вступят в активную фазу в ближайшее время. "Ливерпуль" рассчитывает закрыть сделку до начала предсезонных сборов, чтобы интегрировать молодого защитника в тактическую схему команды.