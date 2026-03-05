5 Марта 2026
"Барселона" ищет нового левоногого центрального защитника

5 Марта 2026 15:56
"Барселона" ищет нового левоногого центрального защитника

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик определил один из приоритетов на летнее трансферное окно - клуб хочет подписать левоногого центрального защитника, который станет партнером Пау Кубарси в обороне.

Как сообщает İdman.Biz, руководство каталонского клуба рассматривает два основных варианта. В шорт-лист входят защитник "Интера" Алессандро Бастони и футболист "Тоттенхэма" Микки ван де Вен.

26-летний Бастони считается одним из сильнейших центральных защитников Европы. Его контракт с "Интером" рассчитан до 2028 года, однако Флик считает, что умение итальянца читать игру и начинать атаки передачами идеально подходит стилю "Барселоны". При этом трансфер может потребовать значительных финансовых затрат.

Альтернативным вариантом является 24-летний защитник "Тоттенхэма" ван де Вен. Голландец известен своей высокой скоростью, однако его контракт с лондонским клубом действует до 2029 года.

Ожидается, что подписание левоногого центрального защитника станет частью стратегии "Барселоны" по совершенствованию системы высокого прессинга.

