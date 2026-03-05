5 Марта 2026
Антуан Гризманн приостановил переговоры с "Орландо Сити"

5 Марта 2026 17:56
Антуан Гризманн приостановил переговоры с "Орландо Сити"

Нападающий мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн принял решение поставить на паузу переговоры с американским клубом "Орландо Сити".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на ESPN, ключевым фактором стал выход мадридцев в финал Кубка Испании сезона-2025/2026. Руководство клуба и главный тренер Диего Симеоне убедили лучшего бомбардира в истории команды остаться до конца текущего цикла, чтобы иметь возможность проводить его с выигранным трофеем. Финальный матч турнира запланирован на 18 апреля.

Ситуация с трансфером остается неопределенной из-за жестких сроков регистрации игроков в МЛС. Основное трансферное окно в США закрывается 26 марта, и представители "Орландо Сити" уведомили сторону футболиста, что их предложение актуально только до этой даты. В случае отказа от перехода в марте клуб может переключиться на других кандидатов в летний период. Тем не менее, 34-летний француз предпочел спортивные обязательства в Европе немедленному переезду в Северную Америку.

Помимо этого, Антуан Гризманн рассчитывает попасть в состав сборной Франции на предстоящий чемпионат мира 2026 в Северной Америке. По мнению игрока, продолжение выступлений на высоком европейском уровне в "Атлетико" до конца сезона - оптимальный способ сохранить игровую форму перед стартом мундиаля в июне.

Действующий контракт Антуана Гризманна с "Атлетико" рассчитан до июня 2027 года. В текущем сезоне нападающий продолжает играть важную роль в атаке, несмотря на возраст. Ранее Диего Симеоне публично заявлял, что Гризманн заслужил право самостоятельно выбирать свое будущее, учитывая его вклад в историю клуба. После квалификации в финал кубка, где мадридцы по сумме двух матчей одолели "Барселону", вопрос о будущем игрока будет окончательно решен только по завершении решающих матчей сезона.

