"Милан" готовит новый контракт для Рафаэля Леау

Футбольный клуб "Милан" инициировал процесс продления трудового соглашения с нападающим Рафаэлем Леау, несмотря на то, что действующий контракт рассчитан до лета 2028 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, руководство "россонери" уже провело предварительные консультации с членами семьи игрока, его официальными агентами и юридической группой. Основная цель клуба — пролонгация сотрудничества до июня 2030 года, что позволит минимизировать риски трансферных посягательств со стороны других топ-клубов.

На текущий момент португалец зарабатывает около 5,5 млн евро (10,8 млн манатов) за сезон без учета бонусов. По условиям обновленного договора предусмотрено увеличение фиксированной части зарплаты, что сделает его лидером зарплатной ведомости клуба. Также в ходе переговоров обсуждается возможная корректировка суммы отступных (клаусулы), которая в нынешнем соглашении зафиксирована на отметке 175 млн евро (345,3 млн манатов).

В текущем розыгрыше Серии А Леау принял участие в 20 матчах, в которых отметился 9 забитыми мячами и 2 результативными передачами. Спортивный директорат "Милана" намерен завершить основные этапы переговоров до начала летнего трансферного окна 2026 года, чтобы исключить неопределенность в будущем игрока.