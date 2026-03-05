Беллингем обратился к врачам в Лондоне из-за недовольства медслужбой "Реала"

Полузащитник футбольного клуба "Реала" Джуд Беллингем обратился за медицинской помощью в Лондоне, будучи недовольным работой медицинского штаба мадридского клуба.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Tribuna, английский футболист решил получить альтернативное мнение по поводу своей травмы. По информации источника, Беллингем считает, что процесс восстановления затянулся и не приносит ожидаемых результатов.

Сообщается, что в поездке в Великобританию его сопровождает глава медицинской службы "Реала" Нико Михич. Однако сам факт обращения за вторым мнением указывает на возможные проблемы внутри медицинского отдела клуба.

Отмечается, что подобное недовольство ранее выражал и нападающий "сливочных" Килиан Мбаппе, который также сомневался в диагнозе клубных врачей.

Напомним, Беллингем получил травму задней поверхности бедра 1 февраля в матче чемпионата Испании против "Райо Вальекано". Полузащитник был вынужден покинуть поле уже на 10-й минуте встречи. Ожидается, что после консультации с британскими специалистами он вернется в Мадрид с новыми рекомендациями по лечению.