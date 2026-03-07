"Аль-Хиляль" разгромил "Аль-Наджму", Бензема оформил дубль

В матче 25-го тура Саудовской Про-Лиги "Аль-Хиляль" на своем поле уверенно обыграл "Аль-Наджму" со счетом 4:0.

Как сообщает İdman.Biz, встреча прошла на стадионе "Кингдом Арена" в Эр-Рияде. Главным арбитром матча был египетский судья Амин Омар.

Гости остались в меньшинстве уже на 39-й минуте, когда защитник Нассер Аль-Халил получил красную карточку. В конце первого тайма хозяева открыли счет - на 43-й минуте отличился Карим Бензема.

Во втором тайме французский нападающий оформил дубль, забив на 82-й минуте. Спустя две минуты Малком довел счет до разгромного, а окончательный результат установил Сергей Милинкович-Савич, отличившийся на 87-й минуте.

После этой победы "Аль-Хиляль" набрал 61 очко в 25 матчах и продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. "Аль-Наджма" с восемью очками занимает последнее, 18-е место.