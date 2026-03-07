7 Марта 2026
"Манчестер Сити" близок к трансферу за 80 миллионов евро

Мировой футбол
Новости
7 Марта 2026 00:54
"Манчестер Сити" близок к трансферу за 80 миллионов евро

Футбольный клуб "Манчестер Сити" может вскоре оформить один из самых громких трансферов ближайшего окна.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Topskills Sports UK, английский клуб близок к достижению предварительного соглашения с "Ноттингем Форест" по переходу полузащитника Эллиота Андерсона.

По информации источника, сумма сделки может составить около 60 миллионов фунтов стерлингов (более 69 миллионов евро). С учетом бонусов она способна увеличиться до 70 миллионов фунтов, что превышает 80 миллионов евро.

Ожидается, что сам 23-летний футболист также вскоре даст согласие на переход в стан "горожан".

Отмечается, что интерес к Андерсону проявляли и другие топ-клубы английской Премьер-лиги.

Полузащитник дебютировал за сборную Англии в сентябре прошлого года и с тех пор провел за национальную команду шесть матчей.

