Гарет Бэйл назвал лидера "Реала"в период своего выступления за клуб

Экс-игрок мадридского "Реала" Гарет Бэйл назвал лидера команды в период своего выступления за клуб.

"Рамос. Без сомнения, самый главный лидер. Криштиану Роналду тоже был лидером. Но лидером команды в раздевалке, безусловно, был Рамос. Серхио был очень громким, очень экспрессивным и говорил по-испански, поэтому поначалу я понятия не имел, что происходит. Он был настоящим капитаном", — приводит слова Бэйла İdman.Bi со ссылкой на AS.

Рамос выступал за мадридский клуб с 2005 по 2021 год. В составе "сливочных" защитник пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды побеждал в Кубке страны, он также является четырехкратным победителем Лиги чемпионов.