Стали известны игроки, которых Аллегри хочет видеть в "Реале" в случае назначения

Главный тренер "Милана" Массимилиано Аллегри в случае своего назначения наставником "Реала" попросит руководство мадридского клуба подписать двух футболистов из своей нынешней команды, сообщает İdman.Biz со ссылкой на Tuttosport.

Аллегри попросит вернуть в клуб полузащитника Луку Модрича, который уже выступал за "сливочных". Решение о продлении контракта игрока с миланским клубом пока не принято. Аллегри видит в 40-летнем хорвате того, кто сможет доносить идеи тренера на футбольном поле.

Вторым игроком может стать полузащитник Адриен Рабьо, который играл важную роль у Массимилиано в "Ювентусе" и сейчас является одним из лидеров "Милана".

Ранее сообщалось, что "Реал" рассматривает кандидатуру 58-летнего итальянского специалиста на пост главного тренера по окончании нынешнего сезона.