6 Марта 2026
RU

Стали известны игроки, которых Аллегри хочет видеть в "Реале" в случае назначения

Мировой футбол
Новости
5 Марта 2026 22:32
25
Стали известны игроки, которых Аллегри хочет видеть в "Реале" в случае назначения

Главный тренер "Милана" Массимилиано Аллегри в случае своего назначения наставником "Реала" попросит руководство мадридского клуба подписать двух футболистов из своей нынешней команды, сообщает İdman.Biz со ссылкой на Tuttosport.

Аллегри попросит вернуть в клуб полузащитника Луку Модрича, который уже выступал за "сливочных". Решение о продлении контракта игрока с миланским клубом пока не принято. Аллегри видит в 40-летнем хорвате того, кто сможет доносить идеи тренера на футбольном поле.

Вторым игроком может стать полузащитник Адриен Рабьо, который играл важную роль у Массимилиано в "Ювентусе" и сейчас является одним из лидеров "Милана".

Ранее сообщалось, что "Реал" рассматривает кандидатуру 58-летнего итальянского специалиста на пост главного тренера по окончании нынешнего сезона.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Гарет Бэйл назвал лидера "Реала"в период своего выступления за клуб
5 Марта 22:52
Мировой футбол

Гарет Бэйл назвал лидера "Реала"в период своего выступления за клуб

Спойлер: это не Роналду
"Барселона" остановила переговоры по Влаховичу
5 Марта 22:14
Мировой футбол

"Барселона" остановила переговоры по Влаховичу

Он не приоритет "блауграны"
ФИФА разрешит вещателям показывать рекламу во время пауз на водопой на ЧМ - СМИ
5 Марта 21:38
Мировой футбол

ФИФА разрешит вещателям показывать рекламу во время пауз на водопой на ЧМ - СМИ

Подобная практика уже существует в США во время перерыва или тайм-аута в баскетболе или американском футболе
"Ливерпуль" нацелился на игрока "Айнтрахта"
5 Марта 18:42
Мировой футбол

"Ливерпуль" нацелился на игрока "Айнтрахта"

Английский гранд намерен радикально усилить состав к новому сезону
Антуан Гризманн приостановил переговоры с "Орландо Сити"
5 Марта 17:56
Мировой футбол

Антуан Гризманн приостановил переговоры с "Орландо Сити"

Французский нападающий решил отложить переезд в МЛС ради возможности завоевать трофей
Главный тренер сборной Испании пересмотрит линию защиты перед ЧМ-2026
5 Марта 17:26
Мировой футбол

Главный тренер сборной Испании пересмотрит линию защиты перед ЧМ-2026

Де ла Фуэнте намерен обновить центр обороны перед стартом чемпионата мира

Самое читаемое

Оправдан вице-президент Федерации кикбоксинга Азербайджана, обвинявшийся в покушении на убийство - ЭКСКЛЮЗИВ
3 Марта 00:14
Кикбоксинг

Оправдан вице-президент Федерации кикбоксинга Азербайджана, обвинявшийся в покушении на убийство - ЭКСКЛЮЗИВ

Трое обвиняемых по делу о нападении на Араза Мусаева могут вернуться в Азербайджан
"Карабах" вышел в полуфинал Кубка Азербайджана
4 Марта 20:59
Чемпионат Азербайджана

"Карабах" вышел в полуфинал Кубка Азербайджана - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Агдамский клуб обыграл "Шамахы"

Определились страны-участницы чемпионата Европы по ски-альпинизму в Азербайджане
3 Марта 16:07
Зимние виды спорта

Определились страны-участницы чемпионата Европы по ски-альпинизму в Азербайджане - ОБНОВЛЕНО

В соревнованиях на базе туристического центра "Шахдаг" примут участие представители 18 стран
"Реал Мадрид" отказался от Конате и переключился на новую цель
3 Марта 11:15
Мировой футбол

"Реал Мадрид" отказался от Конате и переключился на новую цель

Мадридский гранд пересмотрел планы по усилению защиты, исключив француза из шорт-листа