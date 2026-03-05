5 Марта 2026
RU

ФИФА разрешит вещателям показывать рекламу во время пауз на водопой на ЧМ - СМИ

Мировой футбол
Новости
5 Марта 2026 21:38
18
ФИФА разрешит вещателям показывать рекламу во время пауз на водопой на ЧМ - СМИ

Международная федерация футбола (ФИФА) разрешит телевещателям переключаться на рекламу во время пауз на питье, которые будут происходить в каждом тайме матчей чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Athletic.

Подчеркивается, что подобная практика уже существует в США во время перерыва или тайм-аута в баскетболе или американском футболе.

В декабре было объявлено о введении трехминутного перерыва в середине каждого 45-минутного тайма на мировом первенстве. Подчеркивалось, что эта мера вводится для благополучия игроков. Она будет приниматься независимо от погодных условий.

Чемпионат мира 2026 года начнется 11 июня.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Барселона" остановила переговоры по Влаховичу
22:14
Мировой футбол

"Барселона" остановила переговоры по Влаховичу

Он не приоритет "блауграны"
"Ливерпуль" нацелился на игрока "Айнтрахта"
18:42
Мировой футбол

"Ливерпуль" нацелился на игрока "Айнтрахта"

Английский гранд намерен радикально усилить состав к новому сезону
Антуан Гризманн приостановил переговоры с "Орландо Сити"
17:56
Мировой футбол

Антуан Гризманн приостановил переговоры с "Орландо Сити"

Французский нападающий решил отложить переезд в МЛС ради возможности завоевать трофей
Главный тренер сборной Испании пересмотрит линию защиты перед ЧМ-2026
17:26
Мировой футбол

Главный тренер сборной Испании пересмотрит линию защиты перед ЧМ-2026

Де ла Фуэнте намерен обновить центр обороны перед стартом чемпионата мира
ФИФА пожизненно запретила азербайджанскому бизнесмену деятельность в футболе
16:55
Мировой футбол

ФИФА пожизненно запретила азербайджанскому бизнесмену деятельность в футболе

Бывший инвестор "Химок" отстранен от футбола после банкротства клуба
Тибо Куртуа оказался в центре скандала из-за алиментов на внебрачного сына
16:08
Мировой футбол

Тибо Куртуа оказался в центре скандала из-за алиментов на внебрачного сына

Бывший дизайнер Versace обвинила вратаря в недостаточном финансовом обеспечении ребенка

Самое читаемое

Оправдан вице-президент Федерации кикбоксинга Азербайджана, обвинявшийся в покушении на убийство - ЭКСКЛЮЗИВ
3 Марта 00:14
Кикбоксинг

Оправдан вице-президент Федерации кикбоксинга Азербайджана, обвинявшийся в покушении на убийство - ЭКСКЛЮЗИВ

Трое обвиняемых по делу о нападении на Араза Мусаева могут вернуться в Азербайджан
"Карабах" вышел в полуфинал Кубка Азербайджана
4 Марта 20:59
Чемпионат Азербайджана

"Карабах" вышел в полуфинал Кубка Азербайджана - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Агдамский клуб обыграл "Шамахы"

Определились страны-участницы чемпионата Европы по ски-альпинизму в Азербайджане
3 Марта 16:07
Зимние виды спорта

Определились страны-участницы чемпионата Европы по ски-альпинизму в Азербайджане - ОБНОВЛЕНО

В соревнованиях на базе туристического центра "Шахдаг" примут участие представители 18 стран
"Реал Мадрид" отказался от Конате и переключился на новую цель
3 Марта 11:15
Мировой футбол

"Реал Мадрид" отказался от Конате и переключился на новую цель

Мадридский гранд пересмотрел планы по усилению защиты, исключив француза из шорт-листа