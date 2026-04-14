Харри Кейн строит особняк рядом с базой "Челси"

Звездный нападающий мюнхенской "Баварии" Харри Кейн ведет строительство масштабного особняка в графстве Суррей, Англия. Дом расположен в нескольких шагах от тренировочной базы лондонского "Челси".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на издание The Sun, общая стоимость недвижимости оценивается в 20 миллионов фунтов стерлингов (около 45,7 миллиона манатов). Проект включает в себя кинотеатр, бассейн, бар, тренажерный зал и гараж на пять автомобилей. Одной из ключевых особенностей гаража является поворотная платформа стоимостью 20 тысяч фунтов стерлингов (около 45 700 манатов), которая позволяет водителю выезжать из помещения, не используя задний ход.

Харри Кейн приобрел этот участок в 2023 году за 6,5 миллиона фунтов стерлингов (около 14,8 миллиона манатов). Для возведения нового строения старое здание, находившееся на территории, было полностью снесено. Расположение особняка в непосредственной близости от инфраструктуры "Челси" стало поводом для новых обсуждений возможного перехода форварда в состав лондонского клуба в будущем.