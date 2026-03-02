2 Марта 2026
Звездный сын Войцеха Щенсны продемонстрировал свои навыки перед Ханси Фликом - ВИДЕО

2 Марта 2026 11:40
Звездный сын Войцеха Щенсны продемонстрировал свои навыки перед Ханси Фликом

Сын Войцеха Щенсны тренируется с "Барселоной": 8-летний Лиам бил по воротам под присмотром Ханси Флика

Польский вратарь привел наследника на занятие основной команды, где юный футболист продемонстрировал свои навыки перед главным тренером каталонцев

Польский голкипер "Барселоны" Войцех Щенсны привел своего восьмилетнего сына Лиама на тренировку основной команды. Видеозаписи с занятия, где ребенок наносит удары по воротам, быстро распространились в социальных сетях. Как сообщает İdman.Biz, за действиями мальчика наблюдал не только отец, но и главный тренер "Барселоны" Ханс Флик, который лично оценил попытки юного футболиста поразить цель.

Отметим, что Щенсны, возобновивший карьеру в октябре 2024 года, давно является частью коллектива действующего чемпиона Испании. Для Лиама, второго ребенка вратаря, визит на базу в Сан-Хуан-Деспи стал возможностью увидеть изнутри работу команды, которая под руководством Флика готовится к предстоящим матчам Ла Лиги.

