Фарид Гаибов: "Радует участие в форуме достаточного количества известных специалистов"

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов выступил с приветственной речью на церемонии открытия первого в стране Форума тренеров. Глава ведомства высоко оценил уровень мероприятия и состав участников, назвав присутствие авторитетных экспертов крайне важным фактором для развития отрасли.

Как сообщает İdman.Biz, Гаибов отметил исключительную значимость форума для профессионального сообщества: "Радует участие в форуме достаточного количества известных специалистов. Работа наших специалистов действительно очень ответственная и сложная. Они сталкиваются не только с трудностями тренировочного процесса, но и с различными человеческими факторами. Все это требует огромной энергии и терпения. Это действительно нелегкая сфера. Я еще раз благодарю каждого из вас за эту ответственную и трудоемкую работу", — заявил министр.

Глава министерства также затронул вопрос трансформации требований в современном спорте: "В современных условиях требования меняются, и в ряде направлений наблюдается определенное отставание. Поэтому отношения между спортсменом и тренером сегодня должны выстраиваться в соответствии с новыми реалиями, более здоровым образом. Наряду с этим, на форуме будут затронуты и другие вопросы, требующие пристального внимания". Мероприятие призвано стать площадкой для выработки новых стратегий подготовки атлетов и повышения квалификации тренерского состава.