2 Марта 2026
RU

Майкл Каррик установил исторический рекорд в "Манчестер Юнайтед"

Мировой футбол
Новости
2 Марта 2026 09:59
5
Майкл Каррик установил исторический рекорд в "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Майкл Каррик вписал свое имя в историю легендарного английского клуба. Победа над "Кристал Пэлас" со счетом 2:1 в матче 28-го тура Английской Премьер-лиги стала для специалиста знаковой, ознаменовав установление уникального рекорда.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на издание Squawka, Каррик стал первым главным тренером в истории "Манчестер Юнайтед", который выиграл все свои первые пять домашних матчей во главе команды. Эта беспроигрышная серия на родном стадионе "Олд Траффорд" включает в себя победы над сильнейшими соперниками лиги: "Арсеналом" (3:2), "Манчестер Сити" (2:0), "Фулхэмом" (3:2), "Тоттенхэмом" (2:0) и, наконец, "Кристал Пэлас".

Успешный старт позволил манкунианцам закрепиться в верхней части турнирной таблицы. На данный момент команда занимает третье место, набрав 51 очко. Уже 4 марта подопечным Каррика предстоит сложное выездное испытание - матч против "Ньюкасла", где им предстоит подтвердить свой высокий статус в гонке за медали чемпионата.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Криштиану Роналду принял решение о будущем: португалец останется в "Аль-Насре" до 2027 года
09:44
Мировой футбол

Криштиану Роналду принял решение о будущем: португалец останется в "Аль-Насре" до 2027 года

Нападающий отказался от ухода, несмотря на разногласия с руководством, после получения гарантий по усилению состава звездными игроками
Микель Артета о победе над "Челси": "Мы отлично понимали, насколько важны единоборства"
09:29
Мировой футбол

Микель Артета о победе над "Челси": "Мы отлично понимали, насколько важны единоборства"

Наставник "Арсенала" похвалил своих игроков за характер
На матче "Спортинга" в Хихоне умер 82-летний болельщик
08:12
Мировой футбол

На матче "Спортинга" в Хихоне умер 82-летний болельщик

После случившегося матч не был возобновлен
Президент ФИФА призвал удалять игроков, которые прикрывают рот во время конфликтов на поле
07:14
Мировой футбол

Президент ФИФА призвал удалять игроков, которые прикрывают рот во время конфликтов на поле

Также глава ФИФА выразил желание сократить 10‑матчевую дисквалификацию за дискриминационное высказывание
Экс-футболист "Барселоны" Эль-Хаддади бежал из Ирана из-за ситуации в стране
06:16
Мировой футбол

Экс-футболист "Барселоны" Эль-Хаддади бежал из Ирана из-за ситуации в стране

30-летний марокканский форвард перебрался в Турцию
Капитан "Боруссии" Джан получил разрыв крестов в матче с "Баварией"
05:32
Мировой футбол

Капитан "Боруссии" Джан получил разрыв крестов в матче с "Баварией"

Эмре Джан выступает за "Боруссию" с 2020 года

Самое читаемое

Большой шлем в Ташкенте: Кянан Насибов завоевал "золото" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
1 Марта 18:41
Дзюдо

Большой шлем в Ташкенте: Кянан Насибов завоевал "золото" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Азербайджанский дзюдоист триумфально завершил турнир

Бросок азербайджанского баскетболиста вызвал бурю обсуждений в соцсетях – ВИДЕО
28 Февраля 15:32
Баскетбол

Бросок азербайджанского баскетболиста вызвал бурю обсуждений в соцсетях – ВИДЕО

Бросок был совершен в середине второго матча на последних секундах атаки
Лига чемпионов: Сегодня определится соперник "Галатасарая" в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО
27 Февраля 15:29
Мировой футбол

Лига чемпионов: Сегодня определится соперник "Галатасарая" в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Жеребьевка плей-офф начнется в 15:00 по бакинскому времени
Стали известны точные даты и время начала матчей 1/8 финала ЛЧ
27 Февраля 20:10
Мировой футбол

Стали известны точные даты и время начала матчей 1/8 финала ЛЧ

УЕФА опубликовал расписание игр стадии на вылет