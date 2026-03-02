Майкл Каррик установил исторический рекорд в "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Майкл Каррик вписал свое имя в историю легендарного английского клуба. Победа над "Кристал Пэлас" со счетом 2:1 в матче 28-го тура Английской Премьер-лиги стала для специалиста знаковой, ознаменовав установление уникального рекорда.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на издание Squawka, Каррик стал первым главным тренером в истории "Манчестер Юнайтед", который выиграл все свои первые пять домашних матчей во главе команды. Эта беспроигрышная серия на родном стадионе "Олд Траффорд" включает в себя победы над сильнейшими соперниками лиги: "Арсеналом" (3:2), "Манчестер Сити" (2:0), "Фулхэмом" (3:2), "Тоттенхэмом" (2:0) и, наконец, "Кристал Пэлас".

Успешный старт позволил манкунианцам закрепиться в верхней части турнирной таблицы. На данный момент команда занимает третье место, набрав 51 очко. Уже 4 марта подопечным Каррика предстоит сложное выездное испытание - матч против "Ньюкасла", где им предстоит подтвердить свой высокий статус в гонке за медали чемпионата.