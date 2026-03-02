Президент ФИФА призвал удалять игроков, которые прикрывают рот во время конфликтов на поле

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино считает, что футболисты, прикрывающие рот во время конфликтов на поле, должны получать красные карточки.

Обсуждение о введении нового правила возобновилось после стыкового матча за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов между лиссабонской "Бенфикой" и мадридским "Реалом". В ходе встречи форвард "Реала" Винисиус Жуниор сказал арбитру, что полузащитник "Бенфики" Джанлука Престианни назвал его обезьяной, прикрыв при этом рот футболкой. Игрок "Бенфики" заявил, что не оскорблял бразильца на расовой почве, но признал, что позволил себе другие высказывания. Впоследствии УЕФА отстранил Престианни от участия в ответной игре.

"Если игрок закрывает рот и говорит что‑то, что имеет расистский подтекст, то его, очевидно, нужно удалить с поля. Следует предположить, что он сказал что‑то, чего не должен был говорить, иначе ему не пришлось бы закрывать рот рукой. Если вам нечего скрывать, зачем тогда прикрывать рот, когда вы что‑то говорите?

Есть меры, которые мы можем и должны принять для борьбы с расизмом. Нужно действовать и быть решительными. Возможно, следует подумать не только о наказании, но и о том, как изменить культуру, позволить игрокам и тем, кто совершил данный проступок, извиниться. В порыве гнева можно совершить поступки, о которых потом жалеешь, а затем извиниться, и тогда наказание должно быть другим", — цитирует Инфантино İdman.Biz со ссылкой на Sky News.

Также глава ФИФА выразил желание сократить минимальную 10‑матчевую дисквалификацию для футболиста, который принесет извинения за дискриминационное высказывание.