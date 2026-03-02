2 Марта 2026
Экс-футболист "Барселоны" Эль-Хаддади бежал из Ирана из-за ситуации в стране

2 Марта 2026 06:16
Бывший футболист испанской "Барселоны" Мунир Эль-Хаддади, выступающий в иранском клубе "Эстеглал", бежал из Ирана из-за ситуации в стране.

Как передает İdman.Biz со ссылкой на издание Marca, 30-летний марокканский форвард перебрался в Турцию из соображений безопасности после начала ожесточенных боестолкновений в регионе.

Отмечается, что Эль-Хаддади вместе с другим футболистом - Иваном Санчесом, также выступающим в Иране, добрался до Турции по суше.

"Вчера я намеревался покинуть страну по воздуху, но в последний момент нас сняли с самолета, и вылет не состоялся. Клуб предоставил мне машину, чтобы я на ней покинул страну. Благодаря этому я смог беспрепятственно пересечь границу. Сейчас я нахожусь в Турции и в ближайшие часы отправлюсь в Испанию", - сказал в связи с этим Эль-Хаддади.

Марокканец, начавший карьеру в "Барселоне", трижды выигрывал испанскую Ла Лигу и один раз Лигу чемпионов УЕФА в составе с каталонцев. В этом сезоне чемпионата Ирана нападающий сыграл в 26 матчах, в которых забил четыре гола и сделал две результативные передачи.

