2 Марта 2026
Капитан "Боруссии" Джан получил разрыв крестов в матче с "Баварией"

Мировой футбол
Новости
2 Марта 2026 05:32
У капитана "Боруссии" Эмре Джана диагностирован разрыв крестообразных связок левого колена. Как передает İdman.Bizоб этом сообщает пресс-служба дортмундского клуба.

32-летний футболист получил травму в домашнем матче 24-го тура чемпионата Германии против "Баварии" (2:3), который прошел 28 февраля. Джан вышел на поле в стартовом составе и был заменен в конце первого тайма.

"Травма Эмре — это крайне горькая потеря. Он наш капитан, всегда ставит интересы команды выше личных и является важной частью нашего клуба. В ближайшие месяцы мы окажем Эмре всю необходимую поддержку, чтобы он смог полностью восстановиться", — заявил спортивный директор "Боруссии" Себастьян Кель.

В сезоне-2025/26 Джан провел 16 матчей во всех турнирах и отметился тремя голами. Он выступает за "Боруссию" с 2020 года.

İdman.Biz
