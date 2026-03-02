2 Марта 2026
RU

"Марсель" обыграл "Лион" - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
2 Марта 2026 02:20
17
"Марсель" обыграл "Лион" - ВИДЕО

"Марсель" победил "Лион" в домашнем матче 24-го тура чемпионата Франции — 3:2.

У хозяев забили Игор Пайшан и Пьер-Эмерик Обамеянг (дубль), у гостей отличились Корентен Толиссо и Реми Химберт. На 51-й минуте после вмешательства VAR был отменен гол Толиссо (офсайд).

"Лион" в 24 матчах набрал 45 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции. "Марсель" (43 очка после 24 встреч) располагается на четвертом месте.

В параллельных матчах:

"Париж" обыграл "Ниццу" - 1:0.

"Лилль" одержал минимальную победу над "Нантом" - 1:0.

"Мец" уступил "Бресту" - 0:1.

"Лорьян" и "Осер" выдали результативную ничью - 2:2.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Футболисты "Эльче" вышли на матч в сопровождении бабушек
03:36
Мировой футбол

Футболисты "Эльче" вышли на матч в сопровождении бабушек

Акция была приурочена к празднованию Международного женского дня
"Сельта" победила "Жирону" в гостях - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
02:02
Мировой футбол

"Сельта" победила "Жирону" в гостях - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

У "Сельты" серия из четырех побед подряд во всех турнирнах
"Ювентус" ушел от поражения в концовке матча с "Ромой" - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
01:48
Мировой футбол

"Ювентус" ушел от поражения в концовке матча с "Ромой" - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Забили на 90+3-й минуте
"Лейпциг" прервал шестиматчевую беспроигрышную серию "Гамбурга" - ОБНОВЛЕНО
01:00
Мировой футбол

"Лейпциг" прервал шестиматчевую беспроигрышную серию "Гамбурга" - ОБНОВЛЕНО

"Айнтрахт" занимает седьмое место в турнирной таблице

"Арсенал" в большинстве обыграл "Челси" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
1 Марта 22:34
Мировой футбол

"Арсенал" в большинстве обыграл "Челси" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Вторую желтую карточку получил Педру Нету
"Барселона" сообщила о травме Левандовского перед матчем с "Атлетико"
1 Марта 19:40
Мировой футбол

"Барселона" сообщила о травме Левандовского перед матчем с "Атлетико"

Польский форвард пропустит ответный полуфинал Кубка Испании

Самое читаемое

Большой шлем в Ташкенте: Кянан Насибов завоевал "золото" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
1 Марта 18:41
Дзюдо

Большой шлем в Ташкенте: Кянан Насибов завоевал "золото" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Азербайджанский дзюдоист триумфально завершил турнир

Бросок азербайджанского баскетболиста вызвал бурю обсуждений в соцсетях – ВИДЕО
28 Февраля 15:32
Баскетбол

Бросок азербайджанского баскетболиста вызвал бурю обсуждений в соцсетях – ВИДЕО

Бросок был совершен в середине второго матча на последних секундах атаки
Лига чемпионов: Сегодня определится соперник "Галатасарая" в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО
27 Февраля 15:29
Мировой футбол

Лига чемпионов: Сегодня определится соперник "Галатасарая" в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Жеребьевка плей-офф начнется в 15:00 по бакинскому времени
Стали известны точные даты и время начала матчей 1/8 финала ЛЧ
27 Февраля 20:10
Мировой футбол

Стали известны точные даты и время начала матчей 1/8 финала ЛЧ

УЕФА опубликовал расписание игр стадии на вылет