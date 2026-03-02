"Марсель" обыграл "Лион" - ВИДЕО

"Марсель" победил "Лион" в домашнем матче 24-го тура чемпионата Франции — 3:2.

У хозяев забили Игор Пайшан и Пьер-Эмерик Обамеянг (дубль), у гостей отличились Корентен Толиссо и Реми Химберт. На 51-й минуте после вмешательства VAR был отменен гол Толиссо (офсайд).

"Лион" в 24 матчах набрал 45 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции. "Марсель" (43 очка после 24 встреч) располагается на четвертом месте.

В параллельных матчах:

"Париж" обыграл "Ниццу" - 1:0.

"Лилль" одержал минимальную победу над "Нантом" - 1:0.

"Мец" уступил "Бресту" - 0:1.

"Лорьян" и "Осер" выдали результативную ничью - 2:2.