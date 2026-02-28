28 Февраля 2026
"Арсенал" проявляет интерес к защитнику "Аталанты"

28 Февраля 2026 05:04
Лондонский "Арсенал" внимательно следит за выступлениями правого защитника Марко Палестры.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на инсайдера Николо Скиру, скауты "канониров" присутствовали на последних матчах "Кальяри", за который 20-летний футболист выступает на правах аренды из "Аталанты". Представители английского клуба оценивали возможности молодого латераля.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Палестры составляет 25 миллионов евро, однако "Аталанта" рассчитывает выручить за перспективного игрока около 50 миллионов евро. Ранее интерес к итальянцу также приписывался другим клубам Премьер-лиги и ведущим командам Серии А.

İdman.Biz
