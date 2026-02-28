Без Неймара: Анчелотти определился с 18 игроками на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти определился с основной частью состава на чемпионат мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Touchline и ESPN Brasil, в предварительном списке итальянского специалиста уже значатся 18 футболистов. В него вошли: вратарь Алиссон Бекер; защитники Маркиньос, Эдер Милитао, Габриэль дос Сантос, Алекс Сандро и Дуглас Сантос; полузащитники Каземиро, Андрей Сантос, Бруно Гимараэс, Лукас Пакета и Луис Энрике; а также нападающие Матеус Кунья, Родриго, Жоао Педро, Винисиус Жуниор, Рафинья Диас, Эстевао и Габриэл Мартинелли.

Таким образом, в окончательной заявке остаются восемь свободных мест, если не учитывать возможные изменения, связанные с травмами игроков.