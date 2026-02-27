Георгий Мамардашвили задумывается об уходе из "Ливерпуля"

Вратарь "Ливерпуля" Георгий Мамардашвили все больше разочаровывается ролью запасного голкипера в команде. Контракт основного вратаря "красных" Алисона рассчитан до лета 2027 года. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на TEAMtalk.

По информации источника, грузинский футболист рассматривает вариант с арендой грядущим летом. Мерсисайдцы уведомлены о настроениях Мамардашвили. В "Ливерпуле" рассматривают 25-летнего вратаря в качестве будущего команды.

В нынешнем сезоне Мамардашвили принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в трех из которых он отыграл "на ноль". Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.