27 Февраля 2026
RU

Мартин Демичелис назначен главным тренером "Мальорки"

Мировой футбол
Новости
27 Февраля 2026 03:20
12
Мартин Демичелис назначен главным тренером "Мальорки"

Мартин Демичелис возглавил "Мальорку". Как передает İdman.Biz, об этом сообщает пресс-служба клуба в социальной сети X. Срок контракта 45-летнего специалиста не разглашается.

Демичелис сменил на посту Хагобу Аррасате, который покинул команду в начале недели. "Мальорка" проиграла три последних матча и занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.

Последним местом работы аргентинца был мексиканский "Монтеррей", который он покинул в мае 2025 года. До этого Демичелис возглавлял "Ривер Плейт", с которым выиграл чемпионат и Суперкубок Аргентины.

Во время игровой карьеры Демичелис выступал за "Ривер Плейт", "Баварию", "Малагу", "Атлетико", "Эспаньол" и "Манчестер Сити". С мюнхенским клубом он четырежды выигрывал чемпионат и Кубок Германии, а с "Манчестер Сити" становился чемпионом Англии и двукратным обладателем Кубка лиги. За сборную Аргентины он провел 51 матч и забил два гола.

