Во Франции голкипера заподозрили в симуляции травмы из-за Рамазана

Португальский голкипер "Нанта" Антони Лопеш, сообщивший о травме во время матча с "Гавром" в чемпионате Франции по футболу 22 февраля, дал возможность поесть футболистам, соблюдающим пост в священный месяц Рамазан.

Как передает İdman.Biz, об этом пишет Ouest-France и Give Me Sport.

Отмечается, что после заката, на 74-й минуте матча, Лопеш упал на газон и пожаловался на боль в бедре. Поскольку вратарям помощь оказывается прямо на поле, к нему подбежали медработники и осматривали его несколько минут.

В это время несколько игроков-мусульман отправились к скамейкам запасных, чтобы поесть и попить. Лопеш возобновил игру, а после матча в общении с журналистами "многозначительно улыбался" на вопросы о травме, что вызвало подозрения, не был ли перерыв на травму преднамеренным.

Согласно информации, в чемпионате Франции не разрешаются паузы по религиозным причинам, в отличие от английской и немецкой лиг.

Матч завершился победой "Нанта" со счетом 2:0.