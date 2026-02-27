27 Февраля 2026
RU

Мадридский "Реал" нацелился на защитника "Арсенала"

Мировой футбол
Новости
27 Февраля 2026 04:18
24
Мадридский "Реал" нацелился на защитника "Арсенала"

Мадридский "Реал" запросил информацию насчет центрального защитника "Арсенала" Габриэла Магальяйнса. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на TEAMtalk.

По информации источника, "Королевскому клубу" оперативно сообщили, что "канониры" не намерены продавать 28-летнего футболиста. В "Арсенале" хотят продолжить превращать команду в одну из сильнейших в Европе, в связи с чем не желают отпускать ее лидеров.

В нынешнем сезоне Магальяйнс принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Георгий Мамардашвили задумывается об уходе из "Ливерпуля"
05:18
Мировой футбол

Георгий Мамардашвили задумывается об уходе из "Ливерпуля"

Пока только об уходе в аренду
Мартин Демичелис назначен главным тренером "Мальорки"
03:20
Мировой футбол

Мартин Демичелис назначен главным тренером "Мальорки"

Срок контракта 45-летнего специалиста не разглашается
"Генк" забил "Динамо" два гола в дополнительное время и вышел в 1/8 финала Лиги Европы - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
02:40
Мировой футбол

"Генк" забил "Динамо" два гола в дополнительное время и вышел в 1/8 финала Лиги Европы - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Определились все победители стыковых матчей
Лига конференций: "Кристал Пэлас" победил "Зриньски", "Лех" обыграл "КуПС" - ОБНОВЛЕНО
02:04
Мировой футбол

Лига конференций: "Кристал Пэлас" победил "Зриньски", "Лех" обыграл "КуПС" - ОБНОВЛЕНО

Определились все команды, вышедшие в 1/8 финала
Гюлер принес доход бывшему клубу, сыграв 100-й матч за "Реал"
01:12
Мировой футбол

Гюлер принес доход бывшему клубу, сыграв 100-й матч за "Реал"

В нынешнем сезоне футболист сыграл за клуб 39 матчей во всех турнирах
В России МВД возбудило дела в отношении девяти футбольных судей
00:14
Мировой футбол

В России МВД возбудило дела в отношении девяти футбольных судей

Близится очередной скандал

Самое читаемое

"Карабах" на выезде уступил "Ньюкаслу" и прекратил участие в Лиге чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
25 Февраля 01:55
Азербайджанский футбол

"Карабах" на выезде уступил "Ньюкаслу" и прекратил участие в Лиге чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Ответный матч проходил в Англии
Госслужащие Азербайджана выявили сильнейших в плавании - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
24 Февраля 17:40
Плавание

Госслужащие Азербайджана выявили сильнейших в плавании - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Соревнование прошло при организации профильного министерства и федерации
Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Габалу" в перенесенном матче - ОБНОВЛЕНО + ФОТО
24 Февраля 17:11
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Габалу" в перенесенном матче - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

Гости забили три безответных мяча в игре Мисли Премьер-лиги
Лига чемпионов: "Реал", "ПСЖ" и "Аталанта" вышли в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
26 Февраля 02:04
Мировой футбол

Лига чемпионов: "Реал", "ПСЖ" и "Аталанта" вышли в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Сегодня проходят ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов