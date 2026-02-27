Мадридский "Реал" нацелился на защитника "Арсенала"

Мадридский "Реал" запросил информацию насчет центрального защитника "Арсенала" Габриэла Магальяйнса. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на TEAMtalk.

По информации источника, "Королевскому клубу" оперативно сообщили, что "канониры" не намерены продавать 28-летнего футболиста. В "Арсенале" хотят продолжить превращать команду в одну из сильнейших в Европе, в связи с чем не желают отпускать ее лидеров.

В нынешнем сезоне Магальяйнс принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.