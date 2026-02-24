24 Февраля 2026
RU

Ашрафу Хакими грозит до 15 лет лишения свободы

Мировой футбол
Новости
24 Февраля 2026 18:24
24
Ашрафу Хакими грозит до 15 лет лишения свободы

Защитник "ПСЖ" и сборной Марокко Ашраф Хакими предстанет перед судом по делу, связанному с обвинениями, выдвинутыми в 2023 году.

Как сообщает İdman.Biz, следственный судья принял решение передать дело в уголовный суд после завершения расследования.

По версии обвинения, инцидент произошел в феврале 2023 года после знакомства футболиста и заявительницы в социальных сетях. Женщина утверждает, что во время визита в дом игрока произошли действия без ее согласия. Сам футболист с самого начала расследования отвергает обвинения и называет их ложными.

"Сегодня одного обвинения достаточно, чтобы начался суд, хотя я это отрицаю и уверен, что правда станет известна", - заявил Хакими.

Отмечается, что в случае признания вины марокканскому защитнику может грозить до 15 лет лишения свободы. Судебное разбирательство пройдет в уголовном суде парижского региона, дата процесса пока не объявлена.

Напомним, расследование по делу началось в 2023 году после заявления женщины. "ПСЖ" на протяжении всего процесса выражает поддержку футболисту.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Футболисты "Барселоны" ответили, кого подписали бы и "Реала"
19:12
Мировой футбол

Футболисты "Барселоны" ответили, кого подписали бы и "Реала"

Оба сошлись во мнении
Экс-игрок "Ливерпуля" Коутиньо может продолжить карьеру в России
18:40
Мировой футбол

Экс-игрок "Ливерпуля" Коутиньо может продолжить карьеру в России

Ранее 33-летний футболист досрочно расторг контракт с "Васко да Гама"
В Азербайджане прошел турнир памяти Банишевского
18:12
Мировой футбол

В Азербайджане прошел турнир памяти Банишевского - ФОТО

Соревнование среди U14 организовали АФФА и Федерация футбола сел Баку
Руй Кошта: "Престианни называют расистом, но я гарантирую, что это не так"
17:55
Мировой футбол

Руй Кошта: "Престианни называют расистом, но я гарантирую, что это не так"

Президент "Бенфики" отверг обвинения в расизме в адрес молодого игрока
Депутат Милли Меджлиса: "Увижу Наримана Ахундзаде — обязательно поцелую"
17:26
Мировой футбол

Депутат Милли Меджлиса: "Увижу Наримана Ахундзаде — обязательно поцелую"

Агиль Аббас высказался о матче "Карабаха" с "Ньюкаслом" и уходе Ахундзаде
"Интер" снова выступил в роли анаконды перед матчем с "Буде-Глимт"
16:11
Мировой футбол

"Интер" снова выступил в роли анаконды перед матчем с "Буде-Глимт"

Клуб продолжил визуальную серию перед ответным матчем плей-офф Лиги чемпионов

Самое читаемое

Сегодня определится чемпионка Азербайджана по шахматам
22 Февраля 11:45
Шахматы

Сегодня определится чемпионка Азербайджана по шахматам

Решающие партии пройдут после ничьей в классической встрече

Азербайджанские гимнасты вышли в финал Кубка мира в Баку - ОБНОВЛЕНО - ФОТО
21 Февраля 21:28
Гимнастика

Азербайджанские гимнасты вышли в финал Кубка мира в Баку - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

Турнир проходит на Национальной гимнастической арене
ATP 500 в Мексике отказались отменять из-за угроз наркокартелей - ОБНОВЛЕНО + ФОТО
23 Февраля 12:05
Теннис

ATP 500 в Мексике отказались отменять из-за угроз наркокартелей - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

Организаторы турнира сделали заявление на фоне переноса футбольных матчей
Олимпийские игры 2026 года в Италии объявили закрытыми - ОБНОВЛЕНО
23 Февраля 02:02
Олимпиада-2026

Олимпийские игры 2026 года в Италии объявили закрытыми - ОБНОВЛЕНО

Азербайджан на Играх представляли Анастасия Папатома и Владимир Литвинцев