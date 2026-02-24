Ашрафу Хакими грозит до 15 лет лишения свободы

Защитник "ПСЖ" и сборной Марокко Ашраф Хакими предстанет перед судом по делу, связанному с обвинениями, выдвинутыми в 2023 году.

Как сообщает İdman.Biz, следственный судья принял решение передать дело в уголовный суд после завершения расследования.

По версии обвинения, инцидент произошел в феврале 2023 года после знакомства футболиста и заявительницы в социальных сетях. Женщина утверждает, что во время визита в дом игрока произошли действия без ее согласия. Сам футболист с самого начала расследования отвергает обвинения и называет их ложными.

"Сегодня одного обвинения достаточно, чтобы начался суд, хотя я это отрицаю и уверен, что правда станет известна", - заявил Хакими.

Отмечается, что в случае признания вины марокканскому защитнику может грозить до 15 лет лишения свободы. Судебное разбирательство пройдет в уголовном суде парижского региона, дата процесса пока не объявлена.

Напомним, расследование по делу началось в 2023 году после заявления женщины. "ПСЖ" на протяжении всего процесса выражает поддержку футболисту.