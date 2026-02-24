Руй Кошта: "Престианни называют расистом, но я гарантирую, что это не так"

Президент "Бенфики" Руй Кошта высказался о ситуации вокруг вингера Джанлуки Престианни, временно отстраненного УЕФА на фоне обвинений в расизме.

Как сообщает İdman.Biz, глава лиссабонского клуба отверг обвинения в адрес аргентинского футболиста и подчеркнул доверие к его характеру.

"Престианни называют расистом, но он может быть кем угодно, только не расистом. Я могу это гарантировать", - заявил Кошта.

Он отметил, что однозначно оценить происходившее на поле сложно, однако позиция клуба остается неизменной.

"Я не могу точно знать, что именно там было сказано. Но мы верим словам Престианни. Еще важнее, что мы хорошо знаем, кто играет в нашей команде и каким характером обладают наши футболисты", - добавил президент.

Напомним, Престианни пропустил ответный матч против "Реала" после обвинений в оскорблении Винисиуса Жуниора. УЕФА продолжает расследование инцидента.