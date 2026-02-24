Депутат Милли Меджлиса: "Увижу Наримана Ахундзаде — обязательно поцелую"

Депутат Милли Меджлиса Агиль Аббас поделился мнением о предстоящем матче "Карабаха" против "Ньюкасла" в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА и оценил игру команды после крупного поражения в первой встрече.

"На этот раз они сыграют лучше — сделали выводы из предыдущего матча. Я уже 50 лет живу любовью к "Карабаху" и никогда не буду говорить против команды. Футбол — это игра, в которой можно и выиграть, и проиграть", - отметил Аббас в комментариях offsideplus.az.

Он заявил, что резкая критика после поражений неизбежна, однако многие, по его словам, рассуждают о футболе поверхностно. "Есть поговорка — все считают, что разбираются в футболе, работе полиции и кино. Любого спроси — скажет, как нужно было играть. Но на деле многие ничего не знают. Когда команда проигрывает, от нее нельзя отворачиваться", - сказал депутат.

Говоря об уходе Наримана Ахундзаде, Аббас выразил сожаление и отдельно подчеркнул отношение к футболисту: "Он хороший и талантливый игрок. Жаль, что ушел. Наримана увижу — обязательно поцелую".

Отметим, матч "Ньюкасл" - "Карабах" пройдет в Англии и начнется в 23:59 по бакинскому времени. Первая игра в Баку завершилась поражением азербайджанского клуба со счетом 1:6.