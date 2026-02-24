В Баку стартовали тренерские курсы категории D - ФОТО

В Баку начались тренерские курсы категории D по футболу, организованные Ассоциацией футбольных федераций Азербайджана (АФФА) совместно с Бакинской футбольной федерацией (БФФ).

Как сообщает İdman.Biz, обучение проходит в соответствии со Стратегией развития футбола, утвержденной АФФА.

К занятиям, которые проводятся на Баиловском стадионе, привлечены 25 слушателей. В первый день участников приветствовал президент БФФ Тахир Сулейманов, пожелавший им успехов.

В учебном процессе задействованы руководитель департамента массового футбола АФФА Фаррух Исмайылов, ведущий специалист департамента Орхан Микаиллы, а также инструктор тренерских курсов Ильхам Азиззаде.

Отметим, что теоретическая и практическая часть обучения продлится три дня. По итогам курсов слушателям, успешно прошедшим подготовку, вручат соответствующие сертификаты.