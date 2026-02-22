Защитник "Челси" выложил расистские сообщения после матча с "Бернли"

Центральный защитник "Челси" Уэсли Фофана подвергся расистским оскорблениям после матча 27-го тура английской Премьер-лиги против "Бернли", завершившегося вничью 1:1.

Как сообщает İdman.Biz, 25-летний француз выложил в социальных сетях скриншоты сообщений на расовой почве, которые получил после игры. Фофана был удален на 72-й минуте встречи, получив вторую желтую карточку.

"2026 год, а все то же самое - ничего не меняется. Эти люди так и не будут наказаны. Вы проводите масштабные кампании против расизма, но в действительности никто ничего не делает", - написал защитник.

К публикации Фофана прикрепил несколько скриншотов с оскорбительными комментариями, направленными в его адрес со стороны пользователей и болельщиков.