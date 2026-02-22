Месси начал сезон с разгрома: "Интер Майами" уступил "Лос-Анджелесу"

В Лос-Анджелесе состоялся матч первого тура регулярного сезона MLS, в котором "Лос-Анджелес" уверенно обыграл "Интер Майами" со счетом 3:0.

Как сообщает İdman.Biz, хозяева открыли счет на 38-й минуте усилиями Давида Мартинеса. Во втором тайме преимущество команды увеличили Дени Буанга, отличившийся на 73-й минуте, и Натан Ордас, поразивший ворота соперника в компенсированное время. Полузащитник Сон Хын Мин записал на свой счет результативную передачу.

В составе гостей в стартовом составе вышли Лионель Месси и Родриго Де Пауль. Оба футболиста провели на поле все 90 минут, однако результативными действиями не отметились. Луис Суарес появился на поле по ходу второго тайма.

В следующем туре "Лос-Анджелес" сыграет на выезде с "Хьюстоном", а "Интер Майами" встретится в гостях с "Орландо".