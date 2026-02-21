Джеймс Милнер установил рекорд по количеству проведенных матчей в АПЛ

Полузащитник "Брайтон энд Хоув Альбион" Джеймс Милнер установил рекорд по количеству проведенных матчей в английской Премьер-лиге. 40-летний футболист вышел в стартовом составе своей команды на игру с "Брентфордом" в 27-м туре чемпионата Англии. Это появление стало для англичанина 654-м в турнире, сообщает İdman.Biz

По данному показателю Милнер обошел Гарета Барри, у которого 653 матча. В топ-5 также входят Райан Гиггз (632), Фрэнк Лэмпард (609) и Дэвид Джеймс (572).

Больше всего матчей (230) Милнер провел в составе "Ливерпуля". Он также выступал за "Лидс", "Ньюкасл", "Астон Виллу" и "Манчестер Сити".