Стартовало строительство самого большого футбольного стадиона в мире

Во Вьетнаме официально стартовало строительство арены, которая должна стать крупнейшим футбольным стадионом планеты. Новый объект получит название Trong Dong Stadium и будет рассчитан на 135 000 зрителей, сообщает İdman.Biz.

Стадион возводят недалеко от Ханоя в рамках масштабного проекта спортивно-городского комплекса. Завершение строительства запланировано на 2028 год. После открытия арена превзойдет нынешних мировых лидеров по вместимости, включая стадионы в Северной Корее и Индии.

Проект предусматривает современную инфраструктуру: раздвижную крышу, многофункциональное поле и возможность проведения не только футбольных матчей, но и концертов, международных турниров и крупных культурных мероприятий.

Название стадиона отсылает к древним вьетнамским бронзовым барабанам – символу национального наследия. Власти страны рассчитывают, что новая арена укрепит позиции Вьетнама на мировой спортивной карте и позволит принимать крупнейшие турниры Азии и мира.

Если планы будут реализованы, Trong Dong Stadium станет не просто спортивным объектом, а одним из самых амбициозных инфраструктурных проектов региона.