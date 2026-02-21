"Монако" одержал победу над "Лансом" в Лиге 1

"Монако" на выезде победил "Ланс" в матче 23-го тура чемпионата Франции — 3:2.

Первые два гола в игре забили хозяева, у которых отличились Одсонн Эдуард и Флориан Товен. У гостей во втором тайме забитыми мячами отметились Фоларин Балоган, Денис Закария и Ансу Фати.

"Ланс" прервал четырехматчевую победную серию во всех турнирах. Команда продолжает возглавлять таблицу Лиги 1 с 52 очками, однако у "ПСЖ", который идет вторым и уступает "Лансу" один балл, еще один матч в запасе.

"Монако" набрал 34 очка и поднялся на шестое место в чемпионате Франции.