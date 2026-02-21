"Боруссия" в добавленное время ушла от поражения в матче с "Лейпцигом" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

"Боруссия" на выезде сыграла вничью с "Лейпцигом" в матче 23-го тура чемпионата Германии — 2:2.

В первом тайме полузащитник хозяев Кристоф Баумгартнер оформил дубль. На 50-й минуте его партнер по команде Ромуло забил автогол. Счет в добавленное время сравнял Фабио Сильва.

"Боруссия" набрала 52 очка и занимает второе место в турнирной таблице. У "Лейпцига" 41 балл и пятая строчка.

20:48

Окончен матч 23-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играли мюнхенская "Бавария" и "Айнтрахт" из Франкфурта. Победу со счетом 3:2 в этой игре одержали мюнхенцы.

Александар Павлович вывел хозяев поля вперед на 16-й минуте. Харри Кейн удвоил преимущество команды на 20-й минуте, а на 68-й минуте он оформил дубль. Жонатан Буркардт реализовал пенальти на 77-й минуте и отыграл один мяч "Айнтрахта", Арно Калимуэндо на 86-й минуте сократил отставание гостей в счете.

После этой игры "Бавария" с 60 очками возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона чемпионата Германии, "Айнтрахт" с 31 очком находится на седьмом месте.

В параллельных матчах:

"Унион" минимально переиграл "Байер" - 1:0.

"Кельн" и "Хоффенхайм" выдали результативную ничью - 2:2.

"Вольфсбург" дома уступил "Аугсбургу" - 2:3.