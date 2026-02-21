"Интер" обыграл "Лечче" в Серии А - ВИДЕО - ОБНОВЛЯЕТСЯ

"Интер" на выезде победил "Лечче" в 26-м туре чемпионата Италии — 2:0. Матч прошел на стадионе "Виа дель Маре".

Голы забили Генрих Мхитарян и Мануэль Аканджи.

"Интер" продлил серию без поражений в Серии А до 14 матчей — 13 побед и одна ничья. Команда с 64 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии.

"Лечче" с 24 очками находится на 17-м месте.

20:08

"Ювентус" дома уступил "Комо" в матче 26-го тура чемпионата Италии — 0:2. Игра прошла на стадионе "Алльянц".

Голы забили Мергим Войвода и Максанс Какере.

У "Ювентуса" пять матчей без побед — четыре поражения и одна ничья. Команда с 46 очками занимает пятое место в турнирной таблице Серии А.

"Комо" набрал 45 очков и находится на шестой строчке.