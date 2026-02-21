Чемпионская гонка в Ла Лиге продолжается: “Барса” и “Реал” поменялись ролями – ОБЗОР İDMAN.BİZ

В испанской Ла Лиге по футболу проходят матчи 25-го тура.
Как передает İdman.Biz, в прошлом туре произошла смена лидера после того, как “Барселона” уступила "Жироне" (1:2), и мадридский "Реал" тут же воспользовался моментом, как хищник, выждавший, когда цель споткнется на одном из участков дистанции. Теперь у "Реала" 60 очков после 24 матчей, у "Барселоны" 58, и любая новая потеря очков может снова перевернуть гонку.
"Осасуна" - "Реал Мадрид" (21 февраля)
"Реал" приезжает в Памплону лидером и с конкретной задачей: продлить победную серию в Ла Лиге. Матч пройдет между играми плей-офф Лиги чемпионов против "Бенфики", первую встречу мадридцы уже выиграли.
Главный тренер "Реала" Альваро Арбелоа ожидает максимально тяжелый выезд: "Осасуна" не проигрывает дома уже два месяца, а "Эль Садар" традиционно сложен для мадридцев. Он отдельно подчеркнул, что три очка на этом стадионе очень важны и для победы нужно быть на сто процентов готовыми.
Кадровая ситуация у гостей тоже непростая. Джуд Беллингем вне игры из-за травмы мышцы задней поверхности бедра. При этом тренер отметил, что состояние колена Килиана Мбаппе улучшилось, хотя проблема еще полностью не устранена.
Соперник находится в хорошей форме: "Осасуна" идет в середине таблицы, не проигрывает шесть матчей, а на своем поле в лиге не уступает с конца ноября. Главный бомбардир памплонцев Анте Будимир забил 13 мячей, большинство из них в чемпионате.
Отдельно отмечается результативность "Реала" на выезде: команда забивает в серии гостевых матчей подряд, что подтверждает стабильность атаки.
"Барселона" - "Леванте" (22 февраля)
"Барселона" возвращается домой после неудачных выездов и принимает "Леванте" на своем стадионе. Ключевой факт для каталонцев: дома команда Ханси Флика идет без потерь, выиграв все матчи чемпионата на своем поле с заметной разницей забитых и пропущенных мячей. История встреч с "Леванте" также полностью на стороне "Барселоны".
Флик перед матчем признал, что команда переживает непростой момент, дал игрокам несколько дней отдыха для перезагрузки и подчеркнул необходимость сохранить максимальную концентрацию и "голод" к победам. Он также выразил надежду на возвращение Педри после повреждения.
Внешний фон вокруг клуба связан с недовольством судейством, по которому "Барселона" направляла официальное обращение.
"Леванте" приезжает в плохой форме и находится в зоне вылета, поэтому план гостей очевиден: максимально долго сохранять счет и искать шанс в контратаках.
Остальные матчи 25-го тура Ла Лиги:
20 февраля
"Атлетик" - "Эльче" 2:1
21 февраля
"Реал Сосьедад" - "Реал Овьедо"
"Реал Бетис" - "Райо Вальекано"
"Атлетико" - "Эспаньол"
22 февраля
"Хетафе" - "Севилья"
"Сельта" - "Мальорка"
"Вильярреал" - "Валенсия"
23 февраля
"Депортиво Алавес" - "Жирона"
Турнирная таблица Ла Лиги перед 25-м туром:
1. "Реал Мадрид" - 60
2. "Барселона" - 58
3. "Вильярреал" - 48
4. "Атлетико" - 45
5. "Реал Бетис" - 41
6. "Эспаньол" - 35
7. "Сельта" - 34
8. "Атлетик" - 34
9. "Реал Сосьедад" - 31
10. "Осасуна" - 30
11. "Хетафе" - 29
12. "Жирона" - 29
13. "Севилья" - 26
14. "Депортиво Алавес" - 26
15. "Валенсия" - 26
16. "Эльче" - 25
17. "Райо Вальекано" - 25
18. "Мальорка" - 24
19. "Леванте" - 18
20. "Реал Овьедо" - 16